“Ella tiene un negocio en Medellín de aceites y lubricantes”, afirmó Liliana Quintero en Caracol Radio. “Ella, hasta donde yo tengo entendido, se movió en el medio comercial”.

Reconoció que “mucha gente ha sacado muchos comentarios” a propósito del asesinato de su hija, pero advirtió: “Finalmente, yo no estaba enterada. Aquí lo que finalmente interesa e importa es que es un ser humano. Es una colombiana más”.

Informaciones de medios locales que cubrieron el crimen, sin embargo, reportaron que la colombiana ofrecía servicios sexuales en la capital maxicana. Además, ella, en sus redes sociales, les ponía precio a las cosas que decía hacer.

“Ellos [las autoridades mexicanas] me han dicho acá que hay muchas confusiones al respecto. No sé. Yo soy una más confundida”, agregó la mujer en la frecuencia radial. “Yo estoy aquí para que, primero que todo, el asesinato de mi hija no quede impune”.

“Les pido por favor, por favor, no fijarnos tanto en la parte de qué hacía o que no hacía la persona colombiana”, rogó la madre. “Hoy es mi hija. Por favor, tratemos de sensibilizar nuestros corazones. Miremos la parte humana. No nos preocupemos tanto del hecho de qué hacía o no hacía. Finalmente es el ser humano”.

También contó que todo lo ocurrido en el apartamento de su hija en Ciudad de México quedo registrado. “Allá, para poder ingresar, se necesita una tarjeta con un chip. Lo único que yo les puedo adelantar es que era una persona que ella conocía. Porque allá no podía ingresar cualquier persona, y tenía que ser con la autorización de ella”.

“Como ella tenía los negocios de aceites y lubricantes, en varias ocasiones había venido. Ella tenía el permiso, ella no era una colombiana más escondida. No”, subrayó. “Estaba haciendo el proceso de documentación, estaba llevando unas normas que le exigían”.

De acuerdo con la afligida mujer, en México “la gente está muy consternada”. Y remarcó: “Acá está muy, muy, pero muy impresionante, no solamente con los extranjeros. Eso acá está muy horrible entre las mismas poblaciones mexicanas”.

“El papá y yo nos encontramos indignados por la manera como fue asesinada mi hija en su propio apartamento”, siguió la mujer. “No tengo más información al respecto”.