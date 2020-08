Añadió, a esa emisora, que su hermano menor, de 19 años, estaba terminando el bachillerato y en sus tiempos libres enseñaba a jugar fútbol a varios niños de esa comunidad del suroriente de Nariño.

La hermana del joven fallecido no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de lo ocurrido, teniendo en cuenta que él siempre fue muy aplicado, según contó ella a esa frecuencia radial.

“Él era una persona que no se metía con nadie, era estudioso, muy de hogar, no tenía malas compañías; no es justo, no entiendo lo que pasó, él era muy alegre”, agregó Benavidez, a Blu Radio.