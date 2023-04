Como una acción previa a la conferencia de países por Venezuela, que tendrá lugar la semana entrante en Bogotá, a instancias del presidente Gustavo Petro, el mandatario abrió un espacio para hablar también con un sector de la oposición venezolana, pero en ese país aún quedan voces importantes que no son escuchadas.

Pero Petro solo se entenderá con Plataforma Unitaria de la mesa de negociación en México, en donde el régimen se levantó de la mesa. La reunión con el mandatario colombiano será en la hacienda de Hato Grande, en el norte de Bogotá, a las 7:00 de la noche de este sábado. Este sector de la oposición venezolana no tendrá asiento en la conferencia internacional que organizó Petro la semana entrante, también en la capital, para tratar de destrabar el diálogo.

Petro parece tenerlo claro y así lo ha manifestado en diferentes escenarios, pero no ocurre lo mismo con su canciller, Álvaro Leyva Durán, que, en Washington, en declaraciones a periodistas, dio declaraciones confusas que tienen despistada a la opinión y molestos a otros opositores en Venezuela.

Preguntado en la capital estadounidense sobre quiénes de la oposición venezolana estarán en la reunión con Petro, Leyva respondió: “Se invita a toda, a toda la oposición. Los que no puedan ir un día… Yo no sé… Los que quieran ir, además. No es que uno invite… Las puertas están abiertas…”.

Las cosas presentadas así por el jefe de la diplomacia colombiana resultan verdaderamente incluyentes, aunque, por las afirmaciones de María Corina Machado, una figura significativa de la oposición venezolana, la realidad es otra muy diferente.

Machado, por ejemplo, tiene prohibición de salir del país desde el 2014 y se preguntó si es ironía o ignorancia la declaración de Leyva.

“Cualquiera que conoce la realidad en Venezuela sabe muy bien la forma como el régimen ha venido cercenando todos mis derechos a la movilización, no solamente para salir del país, desde hace 10 años. Incluso para poder moverme localmente”, dijo a NTN24.

Según la opositora venezolana, el régimen les tiene prohibido a las líneas aéreas comerciales que le vendan a ella tiquetes domésticos. “Eso lo debería saber el canciller colombiano, y creo que no es respetuoso que este tipo de invitación se formule de manera jocosa por los medios de comunicación”, agregó en el mismo medio.

Después, hizo una advertencia. “Lo primero que yo le diría al presidente Petro es que hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se busca con este encuentro sorpresivo, sin información clara a los venezolanos. Mucho cuidado con lo que se persiga por parte del régimen que es obstaculizar las [elecciones] primarias”.

Pero también recordó en su cuenta de Twitter que no son dos o tres: “Van 15 iniciativas de diálogo” entre la oposición y el régimen. “La pregunta es para qué es este nuevo encuentro, ahora con Petro, y a quién favorece. Mucho cuidado con intentar bloquear las primarias”.