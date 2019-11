Esa frase la pronunció Gutiérrez en medio del encuentro que gobernantes sostuvieron con el presidente Iván Duque, el miércoles pasado, y fue asumida como una crítica para el hoy senador Gustavo Petro.

Por eso, el también exalcalde de Bogotá acudió a uno de sus acostumbrados trinos para referirse a lo dicho por el mandatario antioqueño.

“El alcalde de Medellín tiene razón: Yo no me he desmovilizado, sigo movilizado en las calles y en mi corazón…”, escribió Petro, y luego explicó que comparte “la misma rebeldía y lucha” de quienes se manifiestan en todo el país.

Este cruce de palabras se da en medio de la difícil situación de orden público por la que atraviesa el país, y varias personas que han comentado sobre lo dicho por los dos políticos consideran que no es hora de seguir dividiendo al país, sino de encontrar gestos de reconciliación que ayuden a unir a la ciudadanía.