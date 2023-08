La Corte Constitucional reveló el fallo completo seis meses después de que tomara la decisión de que la Procuraduría sí puede sancionar a cualquier funcionario que haya sido elegido mediante el voto popular.

El documento avala las facultades de la Procuraduría para sancionar a ese tipo de funcionarios citando que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está por encima de la Carta Política de Colombia, comentó puntualmente Semana.

El presidente Gustavo Petro había tomado la decisión de no acatar el fallo disciplinario que suspendió al alcalde de Riohacha y, anteriormente, había entrado en conflicto con la procuradora Margarita Cabello aduciendo que el Ministerio Público no podría sancionarlo, pues no tenía competencia ante los funcionarios elegidos por voto popular.

En desarrollo.