La muerte del papa Francisco ha causado una profunda conmoción en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien este sábado, 26 de abril, publicó un nostálgico mensaje en su cuenta de X, a raíz del funeral que fue transmitido desde las 3 de la mañana.

En un extenso escrito, el mandatario expresó su tristeza por el fallecimiento del pontífice latinoamericano y tomó una decisión que impactará al país en su memoria.

“Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó”, comenzó escribiendo Petro, reflejando el dolor personal que le provocó la noticia.

(Vea también: Petro mezcló mensaje por funeral del papa Francisco con ‘homenaje’ a Carlos Pizarro)

En su homenaje, el presidente recordó los valores humanos y la sensibilidad del papa Francisco ante los problemas del mundo: “Ha muerto el gran Papa latinoamericano, que se abrió a toda la humanidad, y fue humano, simplemente humano y, por tanto, muy sensible ante los problemas de los demás, los problemas del mundo, los problemas de la humanidad”.

Petro también hizo un emotivo paralelo entre su propio nombre y su admiración por San Francisco de Asís, figura que inspiró su visión de hermandad y lucha por la vida:

“Recuerdo que a mí me pusieron ese nombre, mi padre y mi madre, y me puse a investigar de dónde venía, y descubrí a un revolucionario religioso italiano, muy humilde, que amaba todo, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, dijo, y me hice revolucionario por ello”.

El mandatario definió a Francisco como su “hermano y compañero”, y aseguró que su partida no borra la huella que dejó en el mundo: “Te llevo en el alma compañero, como una bandera, y si revolucionario y cura se abrazan como hermanos, entonces todo es posible”.

Petro ordenó imprimir millones de copias de Laudato si’

Más allá de las palabras, Petro anunció una medida concreta en honor al papa Francisco: ordenará imprimir millones de copias de la encíclica Laudato si’ para distribuirlas en las escuelas y el campo colombiano.

“Como el presidente de la República de Colombia que aún soy, jefe de Estado, y un poco más solo sin ti, voy a ordenar que se imprima por millones la ‘Laudato si’ para que se lea en las escuelas, para que el campesino labrador lea tus palabras, hermosas y libres, infinitas”, afirmó.

Además, Petro resaltó que el mensaje del papa no debe quedar en la contemplación pasiva, sino en la acción: “Se trata no solo de rezar, lo respeto, el rezo lleva a la profundidad del alma, pero, lo dijiste, hay que actuar y es ya, es urgente”.

El presidente cerró su mensaje con una reflexión sobre su propia historia y su lucha por la paz y la vida: “Fuimos compañeros de la vida en el mundo que nos tocó vivir, y te fuiste primero, y por eso me siento solo y triste (…) Somos hermanos de lucha, y la lucha es simple. Es la lucha por la Vida”.

Lee También

Vea acá el trino completo de Gustavo Petro, luego del funeral del papa Francisco:

Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó. Ha muerto el gran Papa latinoamericano, que se abrió a toda la humanidad, y fué humano, simplemente humano y, por tanto, muy… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.