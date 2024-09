El presidente Gustavo Petro y el comandante del ELN Antonio García cruzaron mensajes en la plataforma X ante la suspensión de los diálogos con ese grupo armado luego del mortal ataque a una base militar en Arauca.

El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional ELN Antonio García arremetió contra el presidente Gustavo Petro por la decisión del gobierno de suspender diálogos con esa guerrilla, así lo hizo por medio de un trino publicado en la cuenta X.

A lo que el Presidente de la República Gustavo Petro por el mismo medio le respondió:

“Se rompe un proceso de paz y se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres, si el ELN no quiere romper el proceso de paz, dígalo no se silencien que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla no es a los jóvenes a quienes entierra es a la violencia a quien se entierra aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre de Camilo Torres Restrepo si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz”