Durante el encuentro de Gobierno con el Pueblo, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, el presidente hizo varias peticiones a la Policía Nacional sobre la relación con la comunidad y una de ellas comienza a generar polémica.

“Esto no le va a gustar a la mayoría de la población, pero hay que decirlo, la Policía debe dejar de raquetear a los jóvenes. Esto se ha vuelto político, ¿no? Se nos ha vuelto muy político, pero la Corte Constitucional ordenó o prohibió ese tipo de acción”, señaló el presidente desde el atril en un auditorio donde estaban la mayoría de sus ministros y también el director de la Policía, general William René Salamanca.

(Le puede interesar: “Todo policía de barrio sabe dónde está la olla”: chiflan a Petro por tratar de corruptos a policías)

El presidente insistió en que esta es una estrategia para acercar más la gente a la institución y que sí haya garantías de su intervención y acompañamiento.

“… Cuando la actividad principal de la Policía local es raquetear los jóvenes que pasan por el lugar y algunos llevarlos al CAI, se va creando una enemistad; primero, porque lo que le encuentren en el bolsillo, cualquiera cosa que sea, no es delito y segundo, porque en general no encuentran nada, pero sí se establece un poder que no es ciudadano, ni es democrático”, añadió.