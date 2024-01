El presidente Gustavo Petro hizo una advertencia a los militares desde el Pacífico colombiano: que las fuerza pública tiene la orden de combatir la minería ilegal y que los uniformados que no cumplan con este deber “se tienen que ir”.

“¿Cómo es posible que a unos cuantos metros de Istmina (Chocó) estén las dragas ilegales? Y al llegar a Istmina esté el Ejército. Solo se necesita caminar unos pasos para encontrar la draga ilegal, ¿por qué? Esa explicación no me la tiene que dar la población, me la tiene que dar el Ejército”, cuestionó el presidente Petro.

Durante los últimos días de enero, el Presidente acudió hasta el litoral pacífico colombiano para escuchar las necesidades de las comunidades. Uno de los flagelos más latentes es el de la minería ilegal que se practica sobre los ríos del Chocó.

“La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla. Se necesita Fuerza Pública para ello. Y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las Fuerzas Militares. No puede haber dragas en los ríos del Chocó”, añadió el mandatario durante su visita a Istmina.

De ese modo, el jefe del Ejecutivo le advirtió a los jefes militares de ese departamento que su orden era de obligatorio cumplimiento y que, ante el desacato, los tendría que retirar.

“Lo que se ve de Istmina hacia el río San Juan abajo no es más que una sociedad a la que le están cortando las venas. Y eso no puede ser. El Estado no está para consentir eso. El Gobierno, por lo menos este, no está para ser cómplice de eso”, puntualizó el presidente.

El presidente recalcó que la minería ilegal debe detenerse en el Chocó porque, con ella, se está generando la destrucción de las fuentes hídricas de ese departamento.

