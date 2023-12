A dos años y medio de las elecciones presidenciales de 2026, cuando se elija al sucesor de Gustavo Petro, los partidos políticos empiezan a mover sus fichas con miras a esa elecciones y con el espejo retrovisor de las elecciones regionales de octubre pasado.

Precisamente, dos derrotados en esos comicios riñeron nuevamente con miras a la futura campaña presidencial. Se trata del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exsenador Gustavo Bolívar.

En ese sentido, Bolívar, que le está madrugando a esa campaña, espera que el ganador sea de la misma corriente que el presidente Petro, pero desestimó las pretensiones de que este sea Quintero.

En su cuenta de X (antiguo Twitter) Bolívar, quien ha defendido varias veces a Petro, escribió que los votos del mandatario “los debe heredar alguien honesto y capaz, que nunca haya traicionado sus ideales”.

El también novelista sugirió que esa persona debe salir de una consulta, pero expresó que, para él, debería ser la exministra de Salud, Carolina Corcho. “Es una mujer con muchos más meritos en el petrismo que (Daniel) Quintero, Roy (Barreras), (Carlos) Caicedo o Claudia (López) si se vuelve a camuflar”, añadió Bolívar. Y luego reconoció que “falta mucho”.

Los votos de Petro para 2026 los debe heredar alguien honesto y capaz que nunca haya traicionado sus ideales. Aunque debe haber consulta, Carolina Corcho es una mujer con muchos más meritos en el petrismo que Quintero, Roy, Caicedo o Claudia si se vuelve a camuflar.

Falta mucho. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 23, 2023

Sin embargo, uno de los aludidos por el exsenador le respondió por la misma plataforma y le puso más picante a una relación política que ha sido distante.

Fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien seguirá trabajando en su empresa, el que le respondió. “Bolivar, la gente no quiere herederos de nadie. Esto se trata de recuperar a Colombia para la gente”, dijo.

Su respuesta prosiguió y manifestó: “Que el salario alcance, que la salud llegue, que la gente se pensione. Que las mafias no maten, ni se roben la plata de la gente. Que la tecnología, las vías y el conocimiento desaten el potencial dormido de nuestra Colombia. Que los niños tengan computador, que el campesino (tenga) internet y vías”.

Bolivar, la gente no quiere herederos de nadie. Esto se trata de recuperar a Colombia para la gente. Que el salario alcance, que la salud llegue, que la gente se pensione. Que las mafias no maten, ni se roben la plata de la gente. Que la tecnología, las vías y el conocimiento… https://t.co/FSq1VBB4MQ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 23, 2023

Quintero finalizó su réplica indicando que “no importa alrededor de quien, lo que importa es que pase”.

El exsenador y el exalcalde de la capital de Antioquia han tenido una relación distante a pesar de que ambos confluyan en el proyecto político del Pacto Histórico, que llevó a Petro al poder.

Luego de que Quintero renunciara a la Alcaldía de Medellín para apoyar a Juan Carlos Upegui y que se rumorara que apoyara a otros candidatos en el país, lo primero que hizo Gustavo Bolívar fue negar que lo estuviera apoyando en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá.

Días después, Quintero dijo en una entrevista con Caracol Radio que el exsenador petrista “no es un político que representa a Pacto Histórico ni que necesita el país”, al tiempo que dijo que no se veía teniendo jefes, pues “si tengo que decir algo lo digo y me paro duro en lo que no me gusta”.

Hasta ahora, Carolina Corcho –quien sigue haciendo activista por la reforma a la salud del Gobierno– no se ha pronunciado sobre este guiño de Gustavo Bolívar.

En medio de las tensiones tras las elecciones regionales de 2023, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, criticó al Pacto Histórico a través de su cuenta de X, señalando fisuras y la imposición de listas cerradas sin consulta interna como causas de descontento en varias partes de Colombia. Bolívar expresó que decisiones como la elaboración de listas a bolígrafo y el “excesivo bogocentralismo” llevaron a la pérdida de importantes curules en el Concejo de Bogotá.

Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien acusó a Bolívar de ser parte de liderazgos tóxicos y señaló que el Gobierno se está quedando solo debido a actitudes como las de Bolívar. Quintero sugirió una autocrítica, argumentando que muchos que han apoyado a Gustavo Petro desde la “independencia” se han sentido maltratados por actitudes más que por el establecimiento.

