Con un final nada trágico en comparación con muchos de los miles de casos de desapariciones en el país, las estudiantes reportadas como desaparecidas desde el fin de semana pasado se reunieron con sus padres luego de que la Policía las hallara almorzando en Guatapé.

No hubo secuestro, no hubo juego que incitaba a cometer actos macabros. Simplemente, según las autoridades, todo se trató de “una evasión de hogar por mal comportamiento”. Palabras más, palabras menos, andaban de paseo en Antioquia, según versiones de la Policía, luego de que las menores se reencontraran con sus padres tras ser llevadas en helicóptero a Medellín.

Desde luego, el suceso no pasó desapercibido en redes y, con más humor que rechazo, miles de usuarios se pronunciaron sobre el hecho. Estos son algunos comentarios en Twitter:

Tú y yo, volándonos para Guatapé. No sé, ¡piénsalo!

– ¿Estás en Guatapé? + No, ¿por qué? – Por lo perdida.

Yo me hubiera perdido 3 días, con la policía y medios nacionales buscándome, para terminar apareciendo en Guatape, no hubieran quedado escobas buenas después de que mi mamá me las partiera todas por darmelas de rebelde.

— Diego Duque (@daduket) September 26, 2018