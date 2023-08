En la madrugada de este jueves 10 de agosto, se presentó un grave incendio en el barrio San Carlos, de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, donde un parqueadero quedó consumido por las llamas que alcanzaron a incinerar a varios vehículos que estaban estacionados en este lugar, según informó Noticias Caracol.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio se desencadenó por un cortocircuito en uno de los carros que estaban parqueados. La chispa se propagó a otro automóviles que también se fueron prendiendo con el fuego hasta que se presentó una conflagración de grandes magnitudes, por lo que los bomberos tuvieron que llegar hasta el lugar para controlar las llamas, se mencionó en el noticiero.

Dos vehículos quedaron totalmente calcinados y otros tres sufrieron graves daños. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y el incendio solo dejó afectaciones materiales, según el citado medio.

“El carro lo dejaron parqueado al otro extremo del parqueadero. No saben la causa, no tienen cámaras, no tienen nada”, dijo en la entrevista uno de los propietarios de uno de los vehículos que se quemaron.

Las autoridades intentan establecer si el cortocircuito se registró por una falla mecánica del carro o si hubo algún material inflamable dentro del parqueadero que ocasionó la conflagración. Los propietarios de los vehículos manifiestan que los dueños del parqueadero no les responderán por lo sucedido, de acuerdo con el medio de comunicación.