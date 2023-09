Una funcionaria del Ministerio de Salud envió un oficio, en el que solicita la devolución de los recursos económicos que el Gobierno Nacional ha girado para este proyecto, situación que prendió las alarmas en el departamento.

Ante esta situación, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, anunció que “he venido sintiendo cómo una funcionaria del Ministerio de Salud le está metiendo el palo en la rueda al proyecto del Hospital del Cuarto Nivel. De he hecho, en forma atrevida nos ha mandado un oficio pidiéndonos que devolvamos la plata, yo no lo voy a hacer, porque no tendría razón de ser cuando estamos construyendo ya el hospital, que pretendan arrebatarnos unos recursos con los cuales queremos salvar vidas”.

Agregó el mandatario departamental que enviará una carta a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para que sirva de enlace con el Gobierno Nacional y el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pueda visitar Pereira y conocer los avances que tiene la obra y la importancia que tiene este proyecto para la región.

La solicitud de la funcionaria del Ministerio de Salud, genera dudas en la ejecución del proyecto mencionado, para el cual el Gobierno ha girado $ 200 mil millones de los $ 600 mil millones que costaría la construcción del hospital de alta complejidad.

Además el proyecto quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Presidente de la República, por lo que no se entiende el oficio enviado a Risaralda en el que se pide la devolución de la plata.

Hay que tener presente que actualmente se está construyendo el edificio de baja complejidad y administrativo del hospital de alta complejidad, en el que se invierten alrededor de $ 48 mil millones. Durante la excavaciones para esta primera torre, se efectuaron varios hallazgos arqueológicos que están siendo tratados por expertos en la materia.