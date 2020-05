green

Giovanny Ayala le pasó ese audio al programa, que es de un chat de WhatsApp, luego de que fuera consultado por unas delicadas denuncias que hizo Tovar en ese medio, y en donde la joven aseguró que el artista, con el que tuvo un amorío, la quería usar para cometer un supuesto ataque contra su exesposa.

Tovar contó, entre muchas cosas, que la intención del cantante de música popular era, al parecer, agredir a su ex con una “jeringa” y mandarle a “cortar el cabello”. La joven, de 21 años, aseguró al medio que se atreve a decir todo eso porque estuvo saliendo con Ayala hasta hace poco, pero que su relación no formal terminó convertida en una pesadilla debido a los “celos”.

Esto, porque el artista la amenazó con enviarle un comprometedor audio al papá, y parece que lo cumplió.

“Me dijo que yo era una hp, que me abriera. Y yo le dije que dejáramos las cosas así, y después de que me trató mal lo bloquee. Yo no quería problemas con él porque yo sabía cómo era él y de lo que era capaz”, dijo la joven en La Red.

Tovar reveló que tuvo que acudir ante la Fiscalía porque siente temor por su vida y la de su familia, ya que ha recibido “amenazas”. Además, se refirió a las fotos y el audio que Ayala entregó y dejó claro que ese material fue para hacerle un favor a una amiga, pues allí “se hacía pasar por prepago”.

“Ella ( la amiga) decide mostrarle todo a Giovanny, y yo le había comentado que tuve un exnovio al que quise muchísimo, y lo contactó y le dijo que yo era prepago, que me había metido con él y lo había ilusionado, y que yo era una barata de 50.000 pesos”, aseguró Tovar.

En el audio, que publicó La Red, se escucha la voz de la joven cuando dice (para lo del favor): “Amor, yo con el único que no he usado condón es con Giovanny, el resto sí. Yo hace resto no salgo a una vuelta bebé. Qué día me comí a un man, pero me compró unas cosas que necesitaba y me regaló 50.000 pesos y comida, pero se demoró cinco minutos el bobo”.

La Red dice que el cantante también les entregó unos audios de la reacción del padre de la joven, pero que no los publica por las “palabras altisonantes que este contiene”.

“Entonces le voy a enviar los pantallazos a tu papá, de todas las cosas que haces […] para que el papá siga confirmando que usted es una deshonra en la familia. Por ahí voy a comenzar, oye. Dios la bendiga”, le advierte Ayala, en otra conversación.

Al final, Tovar confesó que el artista la “amenazó” con publicar las fotos y contarle todo al papá. “Él me dijo: ‘Usted juega conmigo y me las va a pagar. Le va a costar muy caro’”, afirmó, motivo por el que puso la denuncia en Fiscalía.

La Red dijo que Ayala no quiso referirse a estas denuncias ante cámara, pero por lo delicado de la acusación y porque el tema ya está en Fiscalía, se espera que el artista entregue su versión de los hechos, pues hasta ahora solo se conoce el testimonio de una de las partes involucradas.