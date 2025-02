Las historias de la mafia en Colombia varían, pues la verdad no es absoluta y cada persona tiene una versión diferente. Recientemente, Aura Rocío Restrepo, quien fue expareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del ‘Cartel de Cali’, reveló un crudo relato que dejó ver el otro lado del crimen dentro de la organización del Valle del Cauca.

La mujer habló en el pódcast ‘Más allá del silencio’ y le contó al periodista Rafael Poveda una situación poco conocida. Según dijo Restrepo, en los tiempos de guerra, desde Medellín enviaron a un sicario para atentar contra los Rodríguez Orejuela, pero fue interceptado por hombres de Cali.

El hombre fue llevado a un lugar específico y se le notificó a Rodríguez sobre el caso, quien se dirigió al punto y presenció una tortura, pues pretendían sacarle información al sicario que tendría como objetivo atentar contra el círculo cercano del ‘Cartel de Cali’.

Horas después, él volvió a su casa y Aura Rocío Restrepo salió a recibirlo, pero este siguió derecho hacia el cuarto. Cuando la mujer logró alcanzarlo para saber qué le había pasado, lo encontró desestabilizado y supuestamente colapsado.

Gilberto Rodríguez le dijo que una cosa era dar una orden y otra presenciar una tortura, a pesar de que él sabía que era el objetivo de quienes sometían a ese tipo de actos.

“En una ocasión él salió y llegó destrozado, subió de una al cuarto, yo siempre salía a recibirlo. [Lo veo en el] sanitario arrodillado vomitando y llorando. Vomitaba y lloraba y decía: ‘No, yo no puedo estar viviendo esto, una cosa es dar la orden y decir, páseme la información, pero tener que sentarme frente a una persona. Yo sé que viene a matar a mi familia […], pero eso no me quita lo que siento’”, expuso la mujer en el pódcast.