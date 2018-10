Entre las 11 a.m. y las 2 p.m. del viernes 12 de octubre, en sectores como Fontibón, suroccidente de Bogotá, cayeron algunas gotas pero seguía predominando el Sol ‘picante’, o ‘Sol de lluvia’, como muchos bogotanos se refieren a ese fenómeno.

En sectores como La Bella Suiza, en la calle 127 con séptima, hacia mediodía el cielo no aguantó más y dejó caer tremenda granizada, pero como caso curioso, no lejos de allí, en el Parque de la 93, los negros nubarrones se apreciaban sobre los cerros orientales, pero no cayó una sola gota, por lo menos no antes de las 5:00 de la tarde, aproximadamente.

Y en ese sector de Chicó Norte, en contraste y pese a los nubarrones, el ‘astro rey’ estuvo pleno casi toda la tarde. Estas son algunas imágenes compartidas por los bogotanos en diferentes partes de la ciudad.

Bogotá lluvioso y con granizo pic.twitter.com/cogA7jOC2S — consuelo gonzalez (@macongorey) October 12, 2018

Llueve fuertemente y con granizo en el noroccidente de Bogotá, las calles de Engativa visten de blanco, hace rato no sucedía esto. pic.twitter.com/OkZD7L7yI6 — Paola Zipacón H.® (@ZipaconPaola) October 8, 2018

Esta foto tomada a las 4 y media de la tarde en el Parque de la 93, en Bogotá, muestra el contraste, pues allí no ha caído una sola gota de agua.

Así está el clima para este viernes en Bogotá pic.twitter.com/WsuHPkP4vH — Ricardo Toro (@Ricardo7ok) October 12, 2018



Una hora después, el Sol seguía brillando: