En Facebook y WhatsApp está circulando una foto que muestra una comparación del número de masacres que hubo durante el primer año de gobierno de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

La foto fue compartida por políticos como los senadores del Centro Democrático, Paloma Valencia y Enrique Cabrales, y por líderes de opinión como los periodistas María Andrea Nieto y Daniel Samper Ospina.

Como usuarios nos pidieron verificar esa información, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la foto es engañosa porque en la infografía se usan dos fuentes diferentes que no son comparables porque tienen metodologías distintas.

En las que se usaron para los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, se consideran masacres aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro o más personas, mientras que en las de Petro, son de tres o más personas.

Esta es la foto:

La comparación es engañosa

La imagen que circula tiene como fuente Infobae. Una búsqueda en Google arrojó que en efecto esa infografía fue publicada por ese medio el 7 de agosto de este año.

En su nota el medio hace un balance de seguridad del primer año de gobierno de Petro y lo compara con el primer año del segundo gobierno de Uribe, con el primer año de los dos gobierno de Santos y con el primer año de Duque. (El medio no dice porque no compara el primer año del primer gobierno de Uribe también)

En el caso de las masacres, Infobae explica que para las cifras de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque se basó en los datos del Ministerio de Defensa. Pero para las de Petro usó otra fuente: la base de datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que comenzó a llevar el registro de masacres en Colombia desde 2020 (no tiene cifras del primer año de Duque ni de los gobiernos anteriores).

Indepaz y MinDefensa tenían metodologías diferentes en el conteo de masacres

En la infografía se usan dos fuentes diferentes para comparar los cuatro gobiernos, y aunque las cifras de Uribe, Santos y Duque se basan en la misma fuente, las de Petro no.

No es posible comparar las cifras de Indepaz con las de MinDefensa, porque los dos tenían una metodología diferente para definir qué es una masacre, la cual hace que el conteo de casos varíe entre una y otra.

Por ejemplo, Indepaz define las masacres como “el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

No especifica, sin embargo, si incluye o no los casos en donde las personas de las masacres pertenecen a grupos ilegales, a quienes el MinDefensa no tiene en cuenta.

Esa entidad, hasta el gobierno de Duque, definió las masacres como “aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común o si eran parte de la Fuerza Pública”.

Recientemente, en el gobierno de Petro, la metodología cambió y ahora el MinDefensa las define como “el homicidio intencional y simultáneo de 3 o más personas en estado de indefensión en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar, por el mismo autor y que se distingue por la exposición pública de la violencia. No se incluirán los casos ni víctimas resultado de enfrentamientos entre grupos criminales. Se mide en casos y víctimas”.

Es decir, las cifras no son comparables, porque en las que se usaron para los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, se consideran masacres aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro o más personas, mientras que en las de Petro, son de tres a más personas.

De igual forma, no es posible comparar los cuatro gobiernos, porque con la llegada de Petro la metodología del MinDefensa cambió e Indepaz solo tiene cifras desde 2020, que fue el segundo año de Duque.

Alberto Sánchez, consultor en temas de seguridad, y Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá, le dijeron a La Silla que la forma más rigurosa de comparar las cifras es frente al mismo periodo del año anterior, para reflejar la estacionalidad y las variaciones propias de las temporadas del año.

Teniendo en cuenta eso, en los periodos comparables, los casos de masacres sí aumentaron, aunque por poco. De 79 en el último año de Duque, a 81 en el primero de Petro (corresponden a los mismos meses).

En suma, en la infografía se usan dos fuentes diferentes que no son comparables porque tenían metodologías distintas. En las que se usaron para los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, se consideran masacres aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro o más personas, mientras que en las de Petro, son de tres a más personas.

