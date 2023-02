Después de decenas de denuncias de sindicatos, trabajadores y veedurías sobre presunta corrupción e irregularidades en el Hospital General, la Personería formuló pliego de cargos contra Mario Fernando Córdoba Pérez, actual gerente de la entidad, luego de recibir un informe de la Superintendencia de Salud que concluye que, presuntamente, Córdoba Pérez incurrió en irregularidades a la hora de “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados”.

El pliego de cargos es el resultado de una investigación que se origina en el informe de la Superintendencia de Salud, en el cual se refiere que “(…) el Gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba Pérez, presuntamente no vigila y salvaguarda los bienes y valores que le han sido encomendados, al no realizar exigencia de pólizas de garantía de cumplimiento, calidad del servicio, prestaciones y salarios en el contrato 114C – 2020, cláusula Vigésima octava, garantías, que no fueron incluidas, incurriendo en presunto incumplimiento del artículo 34 numeral 21, artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, y el artículo 49 del Acuerdo 110 de 2014 Estatuto de contratación del Hospital”.

Con fundamento en el material probatorio recaudado, el delegado instructor del proceso pudo determinar la presunta omisión en el cumplimiento del deber que tenía a su cargo, respecto a cumplir en estricto sentido las disposiciones en relación con los estudios previos conexos al contrato 114 – 2020, al contratar sin exigir las pólizas en ellos plasmadas.

Luego de formulado el pliego de cargos en contra del funcionario, la causa continúa a cargo del proceso de Decisión Disciplinaria de la Personería Distrital de Medellín.

Las denuncias en el General, bajo la administración de Córdoba Pérez, van desde irregularidades en contratación de insumos y servicio de alimentación, así como dudas en torno a procesos de contratación. Con el gerente Córdoba al mando la tercerización y precarización laboral ha aumentado, según sindicatos y personal del propio hospital.