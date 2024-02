La directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, aseguró que el ente investigador no descarta que el crimen de Dilan Santiago Castro haya sido cometido por alguien cercano al bebé de dos años.

“En este momento manejamos varias hipótesis. No descartamos a ninguna de las personas. Tenemos ya el dictamen preliminar, no es el final, es el dictamen pericial preliminar de Medicina Legal en el que definitivamente la manera de la muerte fue violenta. Por eso, lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona. Es de aclarar también que no se ha vinculado penalmente por la muerte del menor a ninguna persona”, señaló Merchán en Blu Radio.