Desde la semana pasada, la Fiscalía alertó sobre una grave información que venían manejando sobre un plan del Eln para atentar contra Francisco Barbosa, lo que prendió las alarmas de inmediato del Gobierno Nacional y el Ejército, que hasta ese momento no se habían pronunciado sobre el tema.

(Vea también: Fiscal Barbosa acudió a la CIDH por medidas cautelares ante presunto atentado contra él)

La situación es tan grave que hasta el mismo presidente Gustavo Petro se tuvo que reunir con el fiscal Barbosa para atender las denuncias que él tiene sobre el Eln, grupo armado que al mismo tiempo está hablando de paz con el Gobierno.

Al respecto, el jefe del investigador habló en W Radio y reveló que lo que le preocupa es que el Gobierno desconocía absolutamente el plan que estaría orquestando el Eln desde Venezuela para atentar no solo contra él, sino contra el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.

“Cada día aparecen nuevas informaciones que parecen confirmar las hipótesis de la Fiscalía. No hay que minimizar esto. La semana pasada tuve una reunión con Petro, el ministro de Defensa y la cúpula militar, se preguntó por la información que nos entregaron y el manifestó que no conocía la información”, expresó.

De igual manera, entregó en la emisora una información adicional y muy grave sobre lo que ha conocido en los últimos días de las actividades aque adelante el Eln en su contra: “Ayer martes 15 de agosto se conoció información por parte de la Policía Nacional en donde efectivamente se dice que hay una persona que llegó a Bogotá, explosivista y un francotirador. Cada día aparecen nuevas informaciones que confirman las hipótesis”.

Finalmente, Barbosa fue enfático en decir que no pretende entorpecer los diálogos de paz con esa guerrilla y que las denuncias las hace para protegerse a él y a su familia: “Sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del Eln, pero más allá de esto hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”.