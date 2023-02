El Festival de Astronomía de Villa de Leyva ha generado controversia en redes sociales. El propósito de su edición número 26 es exaltar la labor de la mujer y su contribución en este campo de la ciencia. Sin embargo, el hecho de que solo 12 mujeres participen de las 25 charlas, del 24 al 26 de febrero, ha levantado inquietudes en integrantes de la comunidad científica. Además, también han cuestionado el hecho de que una astróloga sea una de las invitadas.

Respecto a los cuestionamientos que se han recibido en redes, el Festival le respondió a El Espectador que su objetivo es “hacer apropiación y divulgación de las ciencias del espacio. Este año, el eje temático es el homenaje a las mujeres que por generaciones se han destacado con sus estudios, inventos, investigaciones y aportes”.

En cuanto a la participación de más hombres que mujeres en las charlas afirmaron que la convocatoria para los espacios de participación se “realizó de manera abierta a la comunidad de científicos y divulgadores, lo que resultó en la agenda descrita”.

También puntualizaron la importancia de que “los hombres aporten en el homenaje de la mujer en la astronomía. Todos, desde sus vivencias y conocimientos, serán los encargados de poner en conversación con el público asistente el estado actual, las problemáticas y avances relacionados, sin excluir por género”.

Sin embargo, una astrofísica consultada por El Espectador, quien prefirió que su nombre no se mencione, afirma que el hecho de que los paneles estén conformados en su mayoría por hombres representa sexismo y exclusión. “En ese sentido, uno tiene que ser coherente con el tema que quieren exaltar en el festival, que es la importancia de la mujer en la astronomía. La manera de hacerlo es incluyendo a mujeres en sus paneles”.

La Asociación de Astronomía de Colombia (conocida como ASASAC por sus siglas) fue la encargada de convertirlo en uno de los eventos más importantes de divulgación científica en Colombia y América Latina. Se espera, incluso, que sean más de 5 mil turistas los que lleguen a Villa de Leyva con motivo de la conmemoración. Actualmente, el Festival se desarrolla con recursos públicos y por eso, según la astrofísica, esos dineros deberían invertirse en invitados que sean acordes a la temática, sobre todo en la promoción de la ciencia en mujeres y niñas.

Pero la científica resalta varios puntos del festival, como el hecho de que la ASASAC haya logrado realizarlo de manera anual, junto a las invitaciones en ediciones anteriores a expertas como Cecilia Garraffo, PhD en Física de la Universidad de Buenos Aires, y que en esta edición se tenga a Karen Peña, física colombiana y PhD en astrofísica, junto a Ángela Posada-Swafford, periodista científica colombo-estadounidense con 30 años de experiencia, egresada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT.

Es por eso que, aunque en esta edición haya invitadas expertas y profesionales en astronomía y ciencia, también tiene que haber mayor participación por parte de otras mujeres.

El Espectador conoció el testimonio de dos mujeres científicas, quienes también prefirieron mantener su identidad anónima, que afirmaron presentar propuestas de charlas en el Festival y fueron rechazadas en ediciones anteriores.

“Tengo dos años tratando de dar charlas en Villa de Leyva”, dijo una de ellas. “Y aunque soy una de las pocas astrónomas que laboran en el campo en Colombia, no se me ha dado el espacio para hacerlo, especialmente en esta edición. Pero independientemente de mi conferencia, creo que con la cantidad de astrónomas que hay en nuestro país es impresentable que la mayoría de nosotras no formemos parte a pesar de ofrecernos”.