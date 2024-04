Por: VALORA ANALITIK

Durante la Gran Asamblea Cafetera, Gustavo Petro dijo que sería la hora de tomar decisiones sobre el Fondo Nacional del Café, asegurando que “no sabemos cómo se está usando y es propiedad del Estado”.

Sin embargo, la Federación Nacional de Cafeteros, que administra el fondo y pese que a no fue invitada a la asamblea, respondió que esa plata no está disposición del gobierno.

“El presidente Petro insiste que los dineros del café son públicos, del pueblo colombiano. Está equivocado. Son de los cafeteros”, aseveró Andrés Valencia, exministro de Agricultura de Colombia y exgerente comercial de la Federación.

Durante su intervención en la Asamblea, Petro también aseguró que Colombia ha bajado en el ‘ranking’ de la producción mundial. No obstante, la Federación advirtió que “seguimos siendo, y por 35 años consecutivos, el tercero en producción y el segundo de (café) arábico”.

Qué pasará con el Fondo Nacional del Café

En un auditorio de Bogotá, Gustavo Petro le dijo a los caficultores pertenecientes a pequeñas asociaciones y cooperativas del sector: “¿Qué hacemos con el Fondo Nacional de Café? Esa es la pregunta, porque si uno dice plata, los funcionarios empiezan a decir ¿de dónde?, pero es que la plata la tenemos, no tenemos toda la plata, pero tenemos una plata, lo que pasa es que no sabemos cómo se está usando y es propiedad del Estado”.

Sin embargo, el Fondo Nacional del Café es una cuenta parafiscal, que se nutre, sobre todo, de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado. A esta llegan US$ 0,6 por cada libra de café verde exportado, US$ 1,08 por café tostado, US$ 0,48 por café soluble y US$ 0,36 por extracto de café.

“El Fondo Nacional del Café es una cuenta parafiscal”, apuntó la Federación. Y agregó: “Por lo tanto, sus recursos tienen una destinación específica para quienes contribuyen a ese fondo, es decir, son recursos que pagan los cafeteros para ellos mismos”. Y concluyó: “No hace parte del presupuesto general de la Nación”.

