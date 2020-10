green

Desde Riohacha (La Guajira), el excomandante del Bloque Sur de las Farc acudió a la citación que la JEP le hizo para entregar una “verdad plena sobre la existencia, origen y evolución de la política que permitió la vinculación de niños y niñas al conflicto armado”.

Toncel Redondo, recordó la Jurisdicción Especial para la Paz, fue miembro activo de los dos órganos más importantes que tuvieron las Farc: fue suplente del Estado Mayor Central en 1989 y pasó a ser titular a partir de 1990. Además, hizo parte del Secretariado desde el 2008, y por eso la importancia de su declaración.

En la diligencia virtual, alias ‘Joaquín Gómez’ leyó un documento en el que aceptó que se llevaron niños a la fuerza y los entrenaron con el fin de que combatieran para ellos en el conflicto armado:

“Estoy dispuesto a reconocer sin ambigüedad y sin eufemismo el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del Acuerdo de Paz estamos y estoy dispuesto a rendir cuentas pidiendo perdón a las victimas y a la sociedad”.

Pero esas palabras solo fueron el comienzo del reconocimiento del reclutamiento forzado de menores, pues también aceptó el daño que les hizo a muchos de ellos que hoy todavía cargan con esa vida a la que fueron obligados.

Toncel Redondo añadió, en nombre de su partido: “No podemos devolver los niños y niñas que reclutamos e incorporamos tanto tiempo en la guerra. No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos en los adultos que hoy nos reclaman, justamente, haberlos despojado a la fuerza de su niñez“.

No obstante, a lo largo de la diligencia también intentó bajar un poco el tono y afirmó que esos niños y adolescentes “generalmente no iban al combate, ellos quedaban en el campamento cuidando”. Según él, a los menores no los llevaban a “cuestiones militares” porque eso habría significado “sacrificarlos en vano”.

Pero también hubo tiempo para admitir que muchos niños no sobrevivieron y que fueron fusilados. Incluso, relató cómo fue asesinada una niña que intentó escapar de la guerrilla:

“Ella inclusive tenía un hermanito. Ella no quería estar en una unidad y pidió traslado para irse a cualquier otra unidad y no le quisieron dar el permiso, ella desertó sin arma y sin nada; entonces, unos muchachos la encontraron y la mataron”.

No obstante, muchos de los excombatientes que fueron reclutados cuando eran niños hoy todavía reclaman que esa solo es parte de la historia, pues también falta la verdad sobre qué pasó con muchos niños y en dónde están sus cuerpos, pues el paradero de las tumbas o el lugar donde fueron enterrados aún es desconocido.

A la audiencia también asistió un delegado de la Procuraduría, que lo cuestionó por muchos de esos fusilamientos, y alias ‘Joaquín Gómez’ intentó justificarlos al asegurar que eran infiltrados del las Fuerzas Militares:

“Algunos casos se dieron porque algunos integrantes del Ejército sacaban niños del Bienestar Familiar y a pesar de que eran niños los volvían máquinas de matar, manejaban veneno y técnicas de defensa personal”.

Por último, el exjefe de las Farc también admitió que se practicaron abortos, aunque, según él, se hacía con el consentimiento de la madre.

Dicha diligencia virtual la presidió el magistrado Iván González, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien estuvo acompañado de la magistrada Ana Caterina Heyck. La audiencia duró alrededor de seis horas y la puede consultar en el siguiente video: