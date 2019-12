El militar estuvo implicado en el caso de Jaime Enrique Quintero Cano, según le dijo Carlos Quintero, tío del volante, a Caracol Radio:

“Uno no entiende porqué a las personas que cometen este delito de desaparición forzado los premian, esto ha sido muy doloroso para toda la familia y no entiendo porque lo ascienden. Nosotros queremos saber qué pasó con nuestro hermano, él que fue la persona implicada que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no la diga por favor”.