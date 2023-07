En una cama de cuidados intensivos permanece María Argenis Machado, una ibaguereña que fue arrollada por un motociclista en la avenida del Sur, cerca a la entrada al barrio San Isidro, en Ibagué.

(Lea también: Condena que podría enfrentar el agente que le lanzó cono a Daniel Ibáñez en Bucaramanga)

En diálogo con Q’HUBO, familiares de la adulta mayor contaron que personal de una panadería del sector le están cobrando por dejarles ver las cámaras de seguridad. Ellos quieren saber cómo realmente sucedió el siniestro.

El lunes en la tarde, la señora María salió de su vivienda situada en el barrio San Isidro con destino a la Santísima Trinidad. “Un hijo le dijo que no saliera, que lo esperara que él la llevaba en la moto, pero ella no hizo caso y arrancó. A ella le gusta caminar y se iba a bajar a pie hasta el Santuario”, explicó Rafael Varón.

No obstante, cuando cruzó la vía principal, un motociclista la arrolló. El golpe le causó fractura de tabique, fractura de rodilla, fractura en los dedos y un hematoma en la frente, entre otras lesiones.

“Le deben practicar una cirugía de rodilla, pero deben esperar a que la zona desinflame. También estamos solicitando a los médicos que le practiquen un TAC porque el golpe fue muy duro. Ella está consciente, pero uno no sabe las consecuencias que el golpe pueda traer, especialmente en la cabeza”, agregó el pariente.

Aunque el motociclista también quedó lesionado, ya fue dado de alta y al parecer viajó a Pereira, donde vive.

(Lea también: Camión se estrelló contra estación del MÍO en Cali; conductor habría cometido imprudencia)

“El dueño de un negocio de comidas nos compartió un video del hecho, no obstante, se observa una parte de la escena. Acudimos a una panadería del sector y la señora que nos atendió nos pidió 30 mil pesos por dejarnos ver el video. Queremos el video para guardarlo como prueba. Nos parece el colmo que nos cobren por eso. Además, somos personas humildes y no contamos con ese dinero”, expresaron los parientes de la señora. Otro punto que cuestionan es que el Agente de Tránsito que atendió el accidente, no ha llevado los documentos pertinentes a la Fiscalía.