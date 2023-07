Un ciudadano de Ibagué denunció en el Q’HUBO, aliado de Pulzo, un caso de presunto maltrato animal que ocurrió en la calle 20 entre carreras Tercera y 3A, cerca al desaparecido almacén Metro de la calle 19 de Ibagué. Este caso se suma al ocurrido en Alpujarra, Tolima, donde un joven golpeó a un perro hasta matarlo.

Según el testigo, este martes, pasadas las 5:30 de la tarde, un hombre al parecer bajo los efectos de alucinógenos, agredió a un perro callejero que era conocido y querido en el sector. “El perro no estaba ladrando ni nada. No tenía dueño, pero las personas de por aquí lo querían. Le daban comida y de hecho estaba gordo. El agresor estaba todo vestido de blanco. No era un habitante de calle, más bien era un consumidor”, relató el testigo.

Y agregó: “Las personas que nos dimos cuenta llamamos a la Policía. Algunos iban a linchar al sujeto, pero él desapareció en segundos. Además, los policías nos dijeron que ellos se encargaban del tema. Yo me fui porque debía sacar el carro del parqueadero, pero hoy (ayer) me llevé tremenda sorpresa porque cuando llegué a la zona encontré el perrito muerto en el andén”.

Según palabras del hombre, si alguien hubiera llevado al canino a una veterinaria, tal vez hubiera existido la posibilidad de que estuviera vivo. “Nadie lo auxilió. Pensé que los policías lo iban a llevar al Hospital Veterinario. Al parecer, el perrito agonizó varias horas. Le di unas monedas a unos habitantes de calle para que lo metieran en una bolsa y se lo llevaran. ¿Qué más podía hacer?”.