green

El análisis al respecto lo hizo el jurista Hernando Herrera, del equipo del informativo ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio. Su conclusión deriva de un grave hecho delictivo que ocurrió en Bogotá y que terminó con la muerte del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson en 2014.

Lo primero que hizo Herrera fue recordar que para que proceda la extradición se requieren varios pasos antes: la solicitud oficial de Estados Unidos, previo un requerimiento de las cortes federales de ese país, “que son muy juiciosas a la hora de evaluar el material probatorio”, dijo el jurista.

Luego de que se surta esa petición, para que un colombiano pueda ser extraditado, se debe cumplir internamente un proceso “de naturaleza compleja”, explicó Herrera, porque comprende varias fases, en especial el visto bueno de la Salas Penal de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación por parte del Gobierno Nacional (la firma del presidente Iván Duque).

“En el caso de la investigación de la revista Semana se comprometen personas que habrían sido irregularmente seguidas, perfiladas, y, entre ellas, periodistas norteamericanos”, advirtió Herrera, también director de la Corporación Excelencia en la Justicia. “Y ello, claro, abriría la posibilidad de que la conducta [el delito], así se haya surtido [cometido] en Colombia, el caso interese a jueces federales”.

En ese punto, el jurista usó como premisa de su apreciación el caso del asesinado agente Watson, que, si bien fue un delito que se cometió en Colombia, precipitó la extradición de los autores.

Es obvio que en el caso del espionaje del Ejército no ha habido víctimas mortales, pero entre los afectados por ese delito hay periodistas estadounidenses. Algunos de los que trabajan para medios de Estados Unidos son Juan Forero (The Wall Street Journal), Federico Ríos (freelance del New York Times) y Nicholas Casey (New York Times).

“Pero esperemos a ver qué opina la justicia de Estados Unidos”, dijo Herrera, para dar a entender que se trataría de un proceso largo, que, aunque en lo legal tiene posibilidades, en lo político se pue enredar.