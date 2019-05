Aun así, aseguró Martínez en Blu Radio, ella estaba dispuesta a votar contra las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero quería dejar una constancia de que ella tiene “una incomodidad con el artículo 153” y no la dejaron hablar.

“Sí iba a votar contra las objeciones sin ningún problema. [Se salió] Porque no me dejaron hablar y yo considero que en el artículo 153, pese a la claridad que generó la Corte Constitucional en algunos aspectos de ese artículo, sigue quedando un agujerito. Un agujerito en un país donde los delincuentes saben cómo utilizar este tipo de pequeños escapes que no merecen”, manifestó.

Así mismo, la senadora aseguró en la entrevista que la directriz de su partido no especificó si las objeciones se iban a votar en contra o simplemente no se iban a votar, lo que sí estaba claro era la posición de desacuerdo.

Martínez aseveró, en el medio, que su decisión no tuvo que ver con que días antes de las votaciones para hundir o salvar las objeciones a la JEP el Gobierno nombrara a su gerente de campaña, Orlando Barbosa Villalba, como su representante ante el Consejo Directivo de Cormacarena.

“Yo no voy a exponer mi credencial, mi honra y mi honor para que el doctor Barbosa reciba esa designación. […] No tengo injerencia en su vida pública o privada. Siempre dirán que yo tengo interés directo en eso, independientemente, por dónde haya llegado el doctor Barbosa”, aseguró.

Aunque reconoció, en la emisora, que delegados del Gobierno sí la contactaron para contarle sobre el nombramiento.

“Como sabían que Orlando es una persona cercana a mí, me contaron que iban a hacer esa designación, y me parece bien. […] Pero si no lo designan, si no acepta o si empieza a ejercer, nada de eso cambia mis circunstancias ni mi actuación en el Congreso”, afirmó.

Finalmente, ratificó que va a “votar en contra” de las objeciones, pero la “tienen que dejar hacer la constancia” porque es su “derecho”.

“Jamás he dicho: ‘Voy a acompañar las objeciones’. […] Yo soy indispensable para el voto ¿cierto?, pero mi opinión no es importante. Así no pueden ser las cargas dentro del Senado”, concluyó.