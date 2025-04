El paso de Cárdenas por esa cartera tuvo momentos de tensión, en momentos en los que el país atravesaba por serias crisis. Hace muy poco, dejó conocer su opinión sobre el papel que estaba cumpliendo el jefe de Estado en diversas temáticas, como lo es el tema de finanzas y economía en el país.

En su momento, por ejemplo, se pronunció sobre las duras medidas que Donald Trump iba a imponer a Colombia, en materia arancelaria, luego de la pelea fugaz pero fuerte que tuvieron Petro y su homólogo estadounidense, por cuenta de la negativa del mandatario nacional de recibir un avión lleno de migrantes ilegales colombianos que fueron deportados.

Después de renunciar a su cargo en la cartera de Hacienda y de haber ocupado otros cargos importantes en el sector público, a Cardenas le picó el bicho de hacer política, por lo que manifestó su deseo de ser precandidato presidencial y aspirar a llegar a la Casa de Nariño.

La gran preocupación para Cárdenas es que no está en la baraja de los personajes más sonados en el país, por lo que muy pocas personas lo reconocen en las calles y lejos de lograr grandes concentraciones, pocas personas se le acercan en público para saludarlo y hacerle preguntas sobre lo que sería su plan de gobierno.

Necesito que la gente me conozca. Y si eso implica caer en el cliché de comerme un tamal, cargar un bebé o jugar con un balón, eso haré. Pero no por divertir a nadie, lo haré con datos sobre lo que realmente necesita el país. Porque Colombia no está para experimentos.

¿Qué… pic.twitter.com/IkdLVF0Dmc

— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) April 1, 2025