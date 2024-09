La exempleada de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, reveló detalles hasta ahora desconocidos ante la Fiscalía sobre las difíciles condiciones laborales que afrontó durante el tiempo que trabajó en la residencia del exdiputado.

(Vea también: A Nicolás Petro le revisarán hasta los servicios públicos; Fiscalía prepara nuevas pruebas)

Según comentó Semana, la mujer declaró que recibía un salario mensual de $ 900.000, mucho menos de lo que establece el sueldo mínimo en Colombia, incluyendo transporte, sin contrato formal ni prestaciones. Además, argumentó que todos los pagos se hacían en efectivo, lo que le llamó la atención por la falta de uso de cuentas bancarias.

“Cuándo yo inicié con ellos me pagaban 900.000 pesos incluyendo 100.000 pesos de transporte, sin ningún beneficio más sobre prestaciones ni nada; sólo me pagaron una sola prima, mi sueldo me lo cancelaba Daysuris, siempre me pagaron con dinero en efectivo”, dijo la extrabajadora de Petro.