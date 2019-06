En un informe hecho por los expertos evaluadores, asegura Noticias Uno, dice que Bustamante fue contactado en abril para que respondiera un cuestionario que todos los candidatos debían resolver, pero este no lo hizo. Por lo mismo, no se pudo hacer la entrevista personal y, posteriormente, él mismo pidió no ser tenido en cuenta, al parecer, porque varios ONG mostraron su desacuerdo con la candidatura del uribista.

Y es que, según El Tiempo, en el informe los expertos también dejaron dicho que dudan de la “independencia e imparcialidad política” del exsenador por su “trayectoria y trabajo actual”. Además, aseguran que no encontraron que Bustamante tuviera conocimiento “directo y robusto sobre las normas, jurisprudencia o doctrina en materia de derecho internacional de los derechos humanos”.

Ante esta situación, el excongresista no estará presente en la asamblea general 49, que se llevara a cabo del 26 al 28 junio en Medellín, donde se escogerá a todos los representantes de los organismos de la OEA, indicó Noticias Uno.