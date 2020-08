No solo los conoce, sino que con algunos de ellos tendría una relación personal de varios años, con lo cual tiene su entera confianza, informó El Heraldo.

“Yo necesitaba un teléfono y lo llamé. Me consiguió uno y le pagué 2’600.000 pesos. A los 2 días el teléfono dejó de funcionar y salió reportado como desaparecido”, le dijo una víctima al diario regional.

Después de eso, el señalado estafador ha evadido su responsabilidad. “Le decía que me pagara, pero lo que me respondía era que le diera unos días para regresarme la plata. Hasta la fecha, no ha devuelto la plata ni el celular”, señaló.