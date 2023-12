En extrañas circunstancias la ubicación del afroamericano de 51 años de edad apareció en Barranquilla, según reveló su pareja sentimental de nacionalidad venezolana, quien se encuentra en el Estado de Carolina del Norte (Estados Unidos) y sumida en la tristeza por desconocer dónde se halla su ser querido.

De acuerdo con el testimonio de la mujer de 28 años, revelado por Blu Radio, él nunca antes había estado en la capital de Atlántico, y, por no dominar el idioma español, la angustia aumenta sobre dónde podría encontrarse el ciudadano estadounidense.

Rosdelys Flórez manifestó que horas antes de la desaparición de su esposo, este le envió unos misteriosos mensajes a su celular: “Me dijo que realmente me quería, me dijo te amo. Eso lo recibí en la mañana, después intenté comunicarme con él pero tenía el celular apagado. Realmente lo que me interesa es saber dónde está, si está bien, más que todo”.

Por su extraña desaparición, la esposa del afroamericano espera que las autoridades colombianas y la embajada de Estados Unidos les ayuden para dar con el paradero de su esposo, ya que teme que su vida pueda encontrarse en riesgo.

Aunque se desconocen los motivos de su viaje a ‘la Arenosa’, se cree que James Troublefield (un hombre de tez morena, ojos negros y estatura de 1.60 metros) haya aterrizado en Barranquilla por temas relacionados con turismo.

Incluso, después de que su fotografía se hizo pública en redes sociales algunos especularon que habían visto al ciudadano extranjero caminando por zonas del norte de Barranquilla, lo cual no ha sido constatado por la Policía Metropolitana.

