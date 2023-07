El Gobierno de Estados Unidos está buscando que Colombia modernice, sí o sí, la tecnología militar de la Fuerza Aérea, y ese interés trajo hasta el país a la vicesecretaria adjunta de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira Resnick.

La funcionaria del despacho del secretario Anthony Blinken tiene a su cargo las transferencias de tecnología militar para todos los países y aterrizó en Medellín con el objetivo de convencer a la administración de Gustavo Petro de que la Casa de Nariño adquiera aviones caza F-16 de cuarta generación, los mismos que ya adquirió Chile y que Turquía está a punto de comprar.

La Casa Blanca está convencida de que el país debe modernizar su flota así se esté negociando la paz con los grupos al margen de la ley y hace una advertencia al sector defensa del país: la tecnología militar colombiana está envejeciendo.

El Gobierno está haciendo una apuesta de paz dialogando con grupos como el ELN. Si hay paz, podríamos decir que no se necesitaría ese material de defensa, ¿ve necesaria esa modernización pese a los avances en la paz?

Mira Resnick, in Medellín, gave remarks on our strong bilateral and multilateral security partnership with #Colombia at the opening of the #FAIRColombia2023 Airshow

