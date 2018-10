‘Juanpis González’, el nuevo personaje del comediante, le consultó a Abelardo de la Espriella si lo ayudaría a no tener problemas legales con la Policía si lo llegaran a encontrar en una fiesta con “hembritas” y “jugueticos” en Anapoima, al haberlos “jodido” Duque con el nuevo decreto que permite a las autoridades incautar la dosis mínima.

“Te encontraste con la persona menos indicada y te voy a decir por qué: porque a mis 40 años bien vividos, jamás he probado una sola droga y creo que esa es la ventana a un infierno. Ese cuento del tal ‘desarrollo de la personalidad’ es una gran falacia porque no hay nada que determine más el desarrollo de una personalidad de manera negativa que la droga. Así que no soy el gallo para eso… Lo de las hembritas lo podemos discutir”, señaló el abogado.