En un video que compartió Montería Noticias se ve cuando la mujer discute con varios policías en un retén, en donde los uniformados detuvieron la camioneta en la que Simanca se desplazaba junto con su conductor.

Allí, la mujer se opone al procedimiento y le ordena a su conductor que emprenda la marcha, ya que los policías lo requerían para practicarle una prueba de alcoholemia.

Una vez el hombre huye del retén la mujer insulta a los uniformados, que deciden grabarla ante su agresivo comportamiento.

“¡Desgraciados… por eso es que los encuentran muertos en la carretera, porque son unos perros […] ustedes no saben de dónde yo vengo… deja de grabar, desgraciado, que tú eres un malpa…!”, les grita la mujer.

En otra parte del video se ve que Simanca toma el casco de uno de los policías y lo estrella contra la pared de un colegio, ubicado cerca del centro comercial Nuestro. “Te lo voy a reventar en la cara, no me jodas la hijue… vida”, dice.

"Por eso es que los encuentran Muerto en la carretera, porque son unos Perros" Las Agresiones verbales de Yeis Simanca Morales; Gestora social de @alcaldiacanalet Córdoba, en aparente estado de embriaguez, contra Miembros de @PoliciaColombia @PoliciaMonteria #BuenViernes pic.twitter.com/m5MWbapiDB — Monteria Noticias (@monterianot) April 26, 2019

Noticias Uno conoció que el conductor fue detenido cuadras más adelante y que tendrá que pagar “una multa de 65 millones de pesos”, mientras que a Simanca le impusieron un comparendo de 220.000 pesos por irrespeto a la autoridad, en hechos que ocurrieron el “sábado Santo”.

El medio informó que al parecer la mujer estaba en estado de embriaguez y que por eso fue su reacción agresiva, y recordó que a su esposo, el alcalde Armando Lambertinez, lo condenaron “a 72 meses de prisión por concierto para delinquir agravado por promover grupos paramilitares, entre 2001 y 2003”, época en la que también estuvo al frente de la administración municipal.

Simanca habló este viernes en W Radio y lo primero que dijo fue que “el video lo editaron muy bien”, y señaló a sus “contradictores políticos”.

La mujer negó que estuviera bajo el efecto del alcohol y dijo que si su voz se escuchaba ronca “era porque estaba llorando”. Además, denunció un supuesto abuso de autoridad.

“Todo lo que no les convenía a mis contradictores lo editaron, ¿por qué no lo muestran en su totalidad? Yo dije, ‘ustedes no saben de dónde vengo yo’, porque soy una persona en alto riesgo, mi esposo tiene medidas de seguridad y dije que por favor nos colaboraran […] si se dan cuenta yo estoy reclamando a las autoridades que respeten al conductor porque lo bajaron de forma tan agresiva que lo repicaban contra la camioneta”, se defendió la mujer en la emisora.

Al final, Simanca aseguró en La W que llegó a “un acuerdo con las autoridades” y que ya se disculparon mutuamente.

Este es el informe de Noticias Uno: