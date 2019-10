Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde deja por sentado que el movimiento de Álvaro Uribe no perdió porque, simplemente, no tenía ninguno de los cargos más importantes que se jugaban la suerte en las elecciones de ayer.

“No se puede perder lo que no se tiene. Dicen que perdimos la Alcaldía de Bogotá, pero no la teníamos. Dicen que perdimos la Alcaldía de Medellín, pero no la teníamos. Dicen que perdimos la Alcaldía de Cali, pero no la teníamos”, argumentó Ernesto Macías.

— Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) October 28, 2019

Al final del mensaje que publicó en Twitter, el congresista también dejó claro que su partido, según él, “seguirá luchando por Colombia”.

Pese a que logró varias curules en el Concejo de Bogotá y en otras partes del país, el movimiento de Álvaro Uribe no se quedó con las principales alcaldías del país y, contrario a lo que hizo Macías, el mismo expresidente reconoció la derrota y publicó en Twitter:

“Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”.

Desde la noche de ayer, varios analistas se refieren, entre otros, a la pérdida de terreno del partido de gobierno en varias corporaciones públicas, en relación con el apoyo que el Centro Democrático y sus coaliciones habían obtenido en pasados comicios, como las también regionales del 2015 o las legislativas y las propias presidenciales del 2018.

“Nunca, hace más o menos unos 25 años, un partido de gobierno había perdido tan estrepitosamente unas elecciones locales”, enfatizó Carlos Arias, analista político, citado por Noticias Uno, y añadió: “Hoy el partido de gobierno perdió, Iván Duque perdió”.

Juan Fernando Cristo, por su parte, expresó también en Noticias Uno que en estas elecciones “sin lugar a dudas, el uribismo pagó el costo del desgaste del gobierno del presidente Duque”.

El exministro añadió en dicho análisis que los resultados en los comicios dejan claro el “declive real del partido de gobierno que se acentúa con el último año y pico” que lleva el actual presidente en la Casa de Nariño.