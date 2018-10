Macías lo hizo en Twitter, la misma red donde fue blanco de críticas por la forma intempestiva de interrumpir en dos ocasiones el pronunciamiento de Jennifer Pedraza, vocera estudiantil de la Universidad Nacional.

“Ofrezco disculpas a la estudiante Jennifer Pedraza por lo ocurrido en plenaria”, dijo el político del Centro Democrático, y luego alegó una especie de confusión sobre el tiempo dado a ella y su compañero, también estudiante de la U. Nacional, en la audiencia.

“Otorgué la palabra a su compañero Alejandro Palacio, a quien me anunciaron como vocero. No me dijeron que iban a compartir el tiempo”, dijo Macías.

Cabe recordar que durante la audiencia en cuestión, el presidente del Senado, ante la protesta de varios asistentes a la sesión y al pedido de que dejara continuar a la estudiante, accedió a otorgarle medio minuto más, casi a regañadientes, de la siguiente manera:

“30 segundos no más, por favor. O abrimos un cabildo abierto o una audiencia pública, o hacemos una sesión del Congreso. 30 segundos niña y termina”.

Y por decirle “niña” a la universitaria Pedraza, Macías también fue criticado. Por eso, remató su trino diciendo:

“El adjetivo ‘niña’ es un término coloquial de mi región” (Huila).