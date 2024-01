Luego de la mentira de Geraldine Fernández, la ilustradora que aseguraba trabajar con el estudio Ghibli, y de haber hecho parte del largometraje ‘El Niño y La Garza’, que significó el último trabajo de Hayao Miyazaki, fueron muchas las personas que creyeron este “cuento” y felicitaron a la mujer. Sus palabras convencieron a muchos connacionales, hasta que desmintieron su video, en el que se mostraba muy orgullosa de lo hecho. Pero no ha sido la primera vez que los barranquilleros han caído en engaños. Repasamos algunos de ellos.

Pese a que Fernández borró tanto el video como el comentario que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), los mismos fueron capturados por otras personas, por lo que su acción quedó registrada en muchos medios del país. A pesar de todo lo sucedido, no es la primera vez que los barranquilleros han caído en engaños que los han llevado a celebrar y sentirse orgullosos de cosas que, en realidad, no son verdad, repasamos el top cinco de las mentiras en la que los Barranquilleros han caído en los últimos años.

‘Top’ de los engaños en los que los barranquilleros han caído

En este apartado revisaremos algunas historias que resultaron ser falsas en Barranquilla y que conmocionaron a la población de la capital del departamento costero.

Corría el año de 1997, cuando una noticia paralizó al país. Una joven, de apenas 16 años de edad, sería la protagonista, pues de su cuerpo nacerían hasta ocho bebés. Liliana Cáceres es el nombre de la mujer que llenó un vestido con telas, para aparentar que su cuerpo era el de una mujer embarazada. Muchos años después, para El Heraldo, comentó: “Ay, no, eso fue una locura. Yo era muy joven e inmadura. Me enteré de que él me estaba engañando con la que era mi mejor amiga. Nada más quería que él se quedara conmigo, por eso me inventé el embarazo”. Gabriel García Márquez la entrevistó y una imagen quedó para la posteridad: la risa del Nobel de Literaltura.

Barranquilla es una ciudad muy conocida, su crecimiento a nivel turístico es evidente, por lo que muchas personas visitan esta ciudad anualmente. Corría el año 2019, cuando un rumor comenzó a hacerse muy fuerte. Nada más y nada menos que Quentin Tarantino, un distinguido cineasta, visitaría a la capital del Atlántico en el marco del festival de cine de la ciudad. Sin embargo, todo resultó ser algo promocional.

Otra de las noticias que emocionó sobremanera a los barranquilleros fue la tan ansiada décima estrella del Junior de Barranquilla. Aquella noche, y por medio de Twitter, una publicación aseguraba que la Dimayor le había quitado el título a Atlético Nacional, mismo que el equipo paisa ganó en 2014. La mentira causó en toda la ciudad una celebración inimaginable, llena de un júbilo falso, porque el Junior, al final de la noche, seguía con nueve títulos en su palmarés, y no diez. Para alegría de los atlanticenses, la décima llegó contra el Deportivo Medellín en 2023.

Hubo una ocasión en la que un meteorito cayó en Soledad, Atlántico. Era más grande que una persona y tan ancha como cuatro. Tenía marcas blancas que emulaban un cifrado. En pleno 2021, fueron muchas las personas que recibieron este supuesto meteoro con oraciones. Le elevaron plegarias en Villas de San Pablo.

En Barranquilla cae un supuesto meteorito y:

– Vino con jeroglífico

– Lo reciben con oraciones. ¡En el nombre de Cristo esa piedra no tiene poder en esta tierra! ¡Somos Macondo!

