El sondeo publicado por ese informativo evaluó la percepción que tienen los colombianos de los funcionarios, dejándolos con una imagen bastante positiva en general.

El primero en la encuesta es el alcalde de Medellín. La opinión sobre Daniel Quintero Calle es positiva en un 83 %, negativa en apenas un 5 % y un 12 % no supo o no respondió.

Si bien en esa muestra la alcaldesa Claudia López le gana el pulso a Duque en cuanto al manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus, no le alcanzó para desbancar a Quintero Calle en cuanto a la gestión por ciudades.

No obstante, la imagen positiva de López es bastante alta con un 76 %, la negativa no lo es tanto con un 19 %, mientras un 5 % registró “no sabe o no responde”.

En la lista sigue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. La imagen positiva es del 68 %, el 23 % de los encuestados dijo que la imagen es negativa y el 9 % aparece con “no sabe o no responde”.

Finalmente, en Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo tiene una imagen positiva del 62 %, la negativa es del 34 % y solo el 4 % se abstuvo de responder.

El presidente Iván Duque, por su parte, no registró tan buenos resultados y obtuvo una imagen positiva solo del 45 %, mientras que deja una imagen negativa del 46 %.

Esta es la ficha técnica de la encuesta: