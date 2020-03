green

El general Ramiro Castrillón, comandante de la Regional de Policía Número 5, dijo que “todo indica que los cuerpos fueron traídos del sector venezolano de La Fría”.

El oficial explicó que la comunidad informó de enfrentamientos armados entre guerrilleros del Eln, que están en Venezuela, con ‘los Rastrojos’, banda de origen paramilitar.

“De acuerdo con la información preliminar, pueden ser miembros de ‘los Rastrojos’. Estamos verificando para esclarecer qué pudo haber sucedido”, explicó el general Castrillón.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo a Caracol Radio que “una camioneta cruzó la vía principal del Palmarito con hombres armados que abandonaron los 8 cuerpos… la camioneta va y sale del corregimiento sin que haya ninguna reacción de las autoridades”.

“Es posible que las personas asesinadas no sean de la comunidad; no ha aparecido familia para reclamarlos, lo que podría indicar y por características no es gente de la zona”, agregó.

“Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos, así como las identidades de las víctimas”, informó el Ejército de Colombia.