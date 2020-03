Tras la riña, que tuvo lugar en el establecimiento ‘La KZ’ a las 12:30 de la madrugada del 7 de marzo, Eduardo Giraldo López, como fue identificado el presunto victimario, fue a su camioneta Toyota Fortuner por un arma con la que intimidó al personal de seguridad de la discoteca y procedió a dispararle a Carrasquilla en la cabeza y en el hombro, informó el portal Noticias Cartagena.

El cuerpo sin vida de Carrasquilla fue encontrado por las autoridades a las afueras del establecimiento pese a que el crimen ocurrió al interior del lugar, mientras que el presunto asesino alcanzó a huir en el vehículo en el que se movilizaba y está buscando la manera de entregarse, comentó el medio.

Este es el video del momento exacto del crimen en el que murió Carrasquilla:

¡Advertencia! imágenes fuertes.

“Una vez me avisaron me desplacé al lugar. Cuando llegué ya el cuerpo de mi hijo estaba tapado y cubierto en sangre. Le pedí a la Policía que me lo dejaran ver para reconocerlo, pero no me dejaron”, dijo a El Universal la madre de Carrasquilla.