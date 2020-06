green

La periodista Mábel Lara le recordó a María Fernanda Cabal un comentario que había hecho en Twitter con la frase “si uno pone a trabajar a los negros, se agarran de las greñas”. Esto para reprocharle que era más bien incontinente en sus expresiones.

“Pero este no es el primer episodio donde usted tiene que echarse para atrás por sus declaraciones”, le dijo Lara a la senadora, en la conversación que sostenían en Caracol Radio. La periodista se refería al reciente caso en el que Cabal puso en duda que hubieran sido soldados los que habrían violado a una niña embera chamí en Risaralda.

“Usted, en medio de la claridad con la que dice que habla, ha atacado a la comunidad negra de este país, pone en duda la violación de esta niña”, agregó Lara. “Hay otros episodios en los que usted en redes sociales se ha zafado un poco. ¿No cree que es tiempo de calmar los ánimos y guardas prudencia?”.

La política respondió en tono apacible: “Sí, yo creo que tiene razón. Pero le recuerdo que yo no puse en duda el hecho [de la violación de la niña indígena]. Lo que pasa es que el trino está mal escrito y da lugar a interpretaciones distintas, porque es un trino hecho más con la emoción que con la razón, sobre una información dada por una cuenta. No es que haya negado el hecho, es a los autores”.

Y se preguntó “¿Por qué es un delito pensar uno que el soldado puede ser inocente?” Pero también le preguntó a Lara: “¿Por qué me dice lo de la comunidad negra?”, para luego endilgarle a la periodista: “Está equivocada, Mábel. Perdóneme, está dando una información errada”.

“A mí me hizo una entrevista una muchachita periodista de una revista de esas que se venden en las peluquerías”, empezó a explicar Cabal. “No sé si era Carrusel, una de esas, y en la entrevista sacó una frase descontextualizada, y yo no tuve cómo defenderme porque la revista no es digital, sino física”.

“Yo he sido respetuosa, Mábel. Llevo 12 años trabajando con comunidades negras. A mí me mató las Farc mis amigos en complicidad con unas ONG de curas. Entonces, lo que usted dice, es de personas que solo recogen frases que salen en redes y no lee el fondo”, remató la senadora.

Pocos minutos antes, Cabal había explicado sobre su trino relativo a la violación de la niña indígena, y se había declarado matoneada y lapidada.

“Una vez sucedió el hecho [la publicación de su trino sobre los soldados], yo pido disculpas, procedo a borrarlo, pero se lo digo con toda sinceridad: el trino quedó mal escrito, cometí un error que yo critico, que es la emoción sobre la razón, que es lo que generalmente ocurre, y más en este final de la década. Todo es emoción y es reacción, pero no razón”.

“Además, cuando yo leo el trino que yo recojo, esa zona [donde se produjo el abuso contra la niña] es una zona cocalera, es una zona Farc, es una zona bacrim. Le aseguro que yo me lleno de duda, y, de verdad, los autores podrían haber sido identificados como soldados y no lo eran. Ya vemos que sí, que lo fueron”, siguió en su exposición la senadora, y admitió: “Es una vergüenza”.

Para demostrar su postura frente a estos casos, recordó fue una de las ponentes del proyecto de acto legislativo de ampliar las penas para los violadores y abusadores de menores. “Yo soy la ponente de la ley de feminicidio con la que se condenó a Rafael Uribe Noguera a 58 años”, precisó.

“A raíz de este trino, han salido toda clase de ‘fakes’, igual a lo que me pasó hace tres años, cuando sacaron un trino falso donde yo felicitaba a Uribe Noguera, violador de Yuliana Samboní”, lamentó. “Lo que se vuelve un tema muy peligroso es el nivel de señalamiento y de odio en las redes sociales. La intención mía no es revicitmizar una niñita, por favor. Yo tengo cuatro hijos y tengo dos niñitas”.

Y volvió a hacer un acto de contrición por su trino: “Fue una actitud reactiva, emocional, absolutamente inadecuada y reprochable. Eso lo acepto, porque creí en la información que sigo hace por lo menos siete años. No debió ser. No estaba haciendo seguimiento a la noticia. Pero de ahí a la lapidación, de ahí a que empiecen a salir trinos falsos, no. Yo no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie. Porque aquí se vuelve todos los jueces contras uno. Diga lo que uno diga”.