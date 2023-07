Las familias de tres montañistas reportaron su desaparición ante las autoridades y organismos de socorro. Los turistas no retornaron en la fecha establecida, situación que generó preocupación en sus seres queridos. Por fortuna, en la noche del domingo lograron comunicarse con ellos.

Los montañistas, dos hermanos y una mujer que ingresaron al Nevado del Tolima de manera ilegal y sin autorización, fueron encontrados sanos y salvos. De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, activaron la búsqueda de los turistas que fueron reportados como desaparecidos. Lograron comunicarse con ellos e informaron que estaban en El Silencio. Horas después se reencontraron con sus familiares en los Termales del Rancho.

Al parecer, los jóvenes de 23, 26 y 32 años de edad, salieron de sus viviendas el 1 de julio con destino al Nevado del Tolima. Querían hacer cumbre, pese a no estar autorizado el acceso debido a las recientes actividades volcánicas.

El plan de los turistas era llegar a la cima de la montaña Dulima y regresar entre el 5 y 6 de julio, sin embargo, no lo hicieron.

Los parientes de los jóvenes se alertaron al ver que no volvieron a comunicarse con ellos y tampoco aparecían.

Una de las versiones que corrió sobre el caso, es que los montañistas habrían pagado 400 mil pesos a un guía para que los orientara sobre las rutas que debían hacer, pero nadie distinguía al supuesto experto.

Los organismos de socorro y autoridades conocieron sobre la desaparición de los hermanos Willian y Jhoan Cardozo y Amanda Beltrán.

“Aparecieron los montañistas que se encontraban extraviados vía al Nevado. Presuntamente, habrían tomado una ruta diferente y hacia las 9 de la noche del 9 de julio arribaron hacia El Silencio, donde se encontraba una comisión de familiares que realizaba la búsqueda. La Alcaldía de Ibagué activó la búsqueda y rastreo apoyados en los campesinos y habitantes del sector. Recordemos que la Resolución 068 del 31 de marzo del 2023, emitida por Parques Nacionales, menciona que las rutas para el ingreso al Parque Nacional los Nevados por el Nevado del Tolima, están cerradas por la actividad Volcánica”, indicó Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Los hermanos Cardozo y Amanda Beltrán.

Salcedo pidió a la comunidad en general acatar las normas: “Se busca preservar la vida y la integridad de las personas debido a la actividad volcánica que se presenta.

“Seguiremos atentos a cualquier emergencia y esperamos de corazón que esto no siga ocurriendo, ya que debemos acatar las normas y órdenes de no ingresar a lugares no autorizados ya que representan un peligro”, puntualizó Salcedo.

Asimismo, el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, dijo que “es importante recordarle a la comunidad que se deben desarrollar actividades en este sector con mucha precaución, con guías certificados y elementos como GPS, brújulas, mapas y demás herramientas que permitan una guía para no perderse” , expresó Vélez.