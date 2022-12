El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima, el miércoles por la mañana la Policía les informó el hallazgo: “Se logra recuperar el cuerpo de una mujer de aproximados 30 años, que se encontraba en el río Sumapaz, en la finca Guayabal“.

Continuó diciendo que: “Nuestros voluntarios acudieron al sitio con el apoyo de maquinaria amarilla del sector, se ingresó a la parte del río donde estaba el cuerpo, se logró la extracción para entregarlo a personal de la Policía que hizo el levantamiento”, detalló Vélez.

Las autoridades entregaron los restos mortales a la morgue de Melgar donde Medicina Legal, a través de la necropsia, determinará las causas del deceso. Asimismo, se desconoce la identidad de la femenina.

Cabe mencionar que una vez más Vélez, recomendó extremar las medidas de seguridad en temporadas de lluvias y cuando realicen actividades recreativas en afluentes hídricos “sobre todo en estos ríos que son bastantes caudalosos”.

“Si se van a bañar no alejarse de la orilla o usar salvavidas o tener una cuerda con un neumático inflado, no ir solo, no ingerir bebidas alcohólicas y tener cuidado con los niños y personas de la tercera edad”.