El pasado 30 de marzo del año en curso, el joven Luis Miguel Arcila Walteros desapareció en el centro de la ciudad de Armenia cuando, al parecer, 2 hombres se lo llevaron a la fuerza sin dejar rastro del destino al que sería transportado.

Todo sucedió ese sábado, cuando el joven salió a trabajar hacia el centro de la ciudad en una chaza de dulces, como lo hacía regularmente. Durante las primeras horas de trabajo, sufrió un robo de mercancía y elementos personales que fue ejecutado a sus espaldas, pues tiene una leve discapacidad mental y al parecer se aprovecharon de ello.

Aún en horas de la mañana y preocupado por los productos que le fueron hurtados, según la narración de los hechos, fue víctima de un secuestro por parte de 2 hombres que lo ingresaron a un carro y se lo llevaron a la fuerza. “Miguel me dijo que se lo llevaron y no sabe dónde lo retuvieron en ese tiempo, porque según eso lo tenían encerrado todos estos días en un cuarto oscuro con candado” narró su madre Mónica Walteros.

El joven de 21 años estuvo desaparecido durante casi 2 semanas, tiempo en el que Walteros sumida en la desesperación lo buscó en las calles armenias con la esperanza de encontrarlo sin rasgos de violencia. Así mismo, el lunes primero de abril la mujer se acercó a las autoridades a primera hora para reportar los sucesos y obtener ayuda en su búsqueda.

13 días después de no hallar el paradero de Miguel ocurrió el milagro, la víctima apareció en Oro Negro y 2 ciudadanos se encargaron de transportarlo hasta el lugar de trabajo de su madre, quien también se ubica en el centro de la ciudad.

Mónica Walteros afirmó que existe un hombre encargado de intimidar a los vendedores informales, robar y generar zozobra, “ese señor todos los días venía a donde mi hijo y dizque mi hijo le daba la mitad del almuerzo a ese viejo, y lo raro es que en esos días que mi hijo no estuvo nunca se volvió a ver a ese señor”.

Por la razón anterior, la mujer encaró al hombre en la primera oportunidad que tuvo “porque ese señor apareció justo al día siguiente de que mi niño apareció, entonces ese señor era como nervioso, tartamudeando”.

Así mismo, Miguel no pudo contarle nada de lo sucedido a su madre ya que “apenas apareció vino el papá de Medellín y se lo llevó para allá, porque como él tiene la salud médica en esa ciudad pues se lo llevó para que lo revisaran, porque apareció como bajito de peso y él necesita unas gafas especiales que ya no tenía cuando volvió, entonces no me he podido comunicar con él para que me cuente las cosas”.

De acuerdo con el relato de doña Mónica, su hijo fue liberado gracias a la presión que pudieron sentir los secuestradores a raíz de la difusión mediática que se hizo de la desaparición.

