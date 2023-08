La Secretaría de Tránsito informó a la ciudadanía que a través de cursos pedagógicos pueden acceder hasta el 50 % de descuentos en el pago de multas. En Colombia, hay un total de tres multas que son las más costosas del país.

La Secretaria de Tránsito del municipio de Pasto, manifestó su preocupación debido al alto porcentaje registrado en este año por multas a infractores de tránsito en la capital nariñense.

TuBarco habló con Javier Recalde, actual secretario de tránsito, el cual señaló que el promedio de infractores es alto.

“En promedio mensual son 600 y en total serían unas 4.200 personas sancionadas por infracciones en Pasto. Los conductores de moto generan más del 60 % de las sanciones monetarias por infracciones de tránsito”, señaló Recalde.

En lo corrido del año 2023, se registran más de 34 mil multas a pastusos que infringen las normas de Tránsito.

Al cometer una infracción de tránsito, hay varias opciones para atender las ‘penalidades’. Estas van desde la realización de un curso de dos horas, hasta la inmovilización o retención del vehículo.

Descuentos en multas

La Secretaría de Tránsito y Transporte informó a los ciudadanos sobre los cursos pedagógicos para infractores, como una alternativa para que puedan ponerse al día en el pago de las multas de tránsito.

El instructor Julián Contreras indicó, que los cursos orientan a los infractores en todo lo relacionado a la convivencia en las vías, así como en los derechos y deberes que tienen los conductores.

“Estamos haciendo campañas de divulgación para que los conductores se acojan a estos descuentos establecidos en la ley. El objetivo, además de que la ciudadanía acceda al descuento en el pago de la multa, es que mejore su conocimiento sobre normas y recomendaciones en materia de tránsito”, dijo Contreras.

El descuento del 50 % aplica al valor total de la multa dentro los 5 días hábiles después de la imposición del comparendo, y el 25 % al valor total de la multa entre el sexto y vigésimo (20) días hábiles, siguiente a la imposición del comparendo.

Los cursos se realizan de lunes a sábado en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en la calle 18 #19-54.

Además informaron que los horarios del curso son de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 12:00 m, mientras que en la tarde se desarrollan de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Los sábados el horario es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

“Una vez el ciudadano realice el curso, en el mismo sitio se liquida el nuevo valor del comparendo y se expide el respectivo recibo para que sea pagado en el banco autorizado para este fin”, dijo.

? En el Centro Integral de Atención -CIA- de @PastoTransito, se realizan cursos pedagógicos para que los ciudadanos accedan a descuentos de ley del 50% y el 25% en el pago de multas de tránsito. Conoce este beneficio y ayúdanos a construir #LaGranCapitalDeLaSeguridadVial. pic.twitter.com/zn6Pz6VXLr — Alcaldía de Pasto (@alcaldiapasto) August 23, 2023