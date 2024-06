Por: Tu Barco News

El intendente de la Policía Anderson Alberto Hernández Villar, de 38 años, ha sido secuestrado mientras visitaba a su padre en Cúcuta. Según se informa, el Eln tendría al uniformado en su poder.

Hernández Villar, con más de 20 años de servicio en la Policía Nacional y actualmente asignado al CAI del barrio Mutis de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc), desapareció hace 26 días en la frontera entre Cúcuta y Venezuela.

El pasado 18 de mayo, mientras disfrutaba de sus vacaciones, decidió visitar a su padre en el estado fronterizo del Táchira.

Mariela Villar, madre del intendente, expresó su angustia y preocupación: “A mí no me han dicho nada, no me lo han devuelto. Al papá ya lo llamaron y le dijeron que el Eln lo tiene en la frontera. Lo único que les pido es que me le respeten la vida”.

El día del secuestro, Hernández Villar viajaba en su motocicleta junto con su pareja, una ciudadana venezolana. Habían acordado encontrarse en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, antes de dirigirse al Táchira.

Sin embargo, fueron interceptados por sujetos armados que se llevaron al intendente. Según el informe policial, la novia de Hernández Villar informó que él fue subido a un camión junto con su motocicleta, mientras a ella la dejaron ir para que informara de lo sucedido.

Inicialmente, la situación no fue denunciada hasta que Mariela Villar informó a las autoridades en San Gil el pasado 28 de mayo.

Las autoridades continúan investigando el secuestro del intendente Anderson Alberto Hernández Villar, mientras su familia y colegas esperan su pronto regreso.

