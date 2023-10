Invasores que permanecen desde hace un año en la hacienda el Japio, en el Cauca, atacaron a varios pobladores y ocasionaron un incendio forestal, como reacción a una orden judicial de desalojo.

Al menos cinco familias fueron agredidas y una extensa zona de bosque tropical fue destruida por un grupo de invasores.

“Hoy, quienes dicen tener derechos ancestrales, vienen y acaban con la flora y la fauna silvestre de nuestro municipio, colocando en riesgo la seguridad hídrica de Santander de Quilichao. Señores, ustedes no pueden acabar el agua, ustedes no pueden acabar los bosques, solo por un capricho. Ustedes nos están tomando la tierra de los ricos, con su cuento de siempre, eso lo les ha servido a 2 o 3 para hacerse ricos; no, ustedes están tomando las áreas de protección de todos los Quilichagueños y, sobre todo, el agua”.