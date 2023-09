El denunciante expresó que mientras transitaba por una calle del barrio San Carlos, Cali, pasó por un lugar donde había un accidente. Por la zona también se movilizaba una ambulancia que se dirigía a ese lugar para atender el accidente, pero por el carril por el cual transitaba, había una fuerte congestión. Debido a esto, la ambulancia decidió ir en contravía. Hecho que genera una incógnita, Quién responde en caso de un accidente con una ambulancia.

Por ese carril en la calle 29 con carrera 36a iba una persona en motocicleta -quien hace la denuncia- y asegura que esta ambulancia hizo que cayera sobre el pasto, provocándole algunas lesiones.

Lo más insólito, es que no le prestó los primeros auxilios. “Donde esa ambulancia me coja de frente me mata”, indica. Varias personas que transitaban por esa zona evidenciaron la situación y le brindaron ayuda. Mientras tanto, un taxista siguió a la ambulancia y la alcanzó más adelante mientras estaban atendiendo otro accidente. Asimismo, la persona afectada, llegó también para reclamarles por lo sucedido.

“En ese momento se baja la compañera del conductor de la ambulancia, me agrede físicamente, me intenta quitar el celular porque estaba grabando”, asegura el denunciante. Sin embargo, otras personas que se encontraban allí, empezaron a hacer “bulla” y posteriormente “la muchacha se sube a la ambulancia y se fueron”.

Debido a la caída, sufrió un fuerte golpe en el pie. Por lo que se dirigió hasta un centro médico, donde recibió la atención necesaria. “Estuve hasta la madrugada en la EPS, me dijeron que era una contusión del tobillo y que tenía que guardar reposo por tres días”, indicó.

Interpuso una denuncia contra la empresa operadora de la ambulancia. El caso fue tomado en esta entidad, como “lesiones personales, agresión y fuga”, por lo que en el documento entregado por la Fiscalía señala que: “Delito Referente, lesiones culposas ART 120 C.P agravado por fuga ART 110 N.2 C.P – P.O”.

Por lo tanto, señala que desde esta entidad la remitieron para consulta con un médico legista, por lo que está a la espera de una programación de cita.

En la ciudad de Cali, donde la Policía implementa ingenioso plan para atacar inseguridad en estaciones del Mío, se ha convertido en un problema el tema de las ambulancias a la hora de atender un accidente, por lo que muchos lo califican como “fuera de control”.

Las alertas en Cali por el aumento de accidentes provocados por ambulancias están encendidas, por lo que advierten el riesgo de estos vehículos en las calles, en medio de la disputa por pacientes.

“Hasta julio del presente año la secretaría de Movilidad reporta 9 casos de daños a vehículos, 17 siniestros con lesiones personales, 49 comparendos y 4 inmovilizaciones”, señaló en su momento Edwing Cándelo, subsecretario de Movilidad Cali.

Por lo tanto, los ciudadanos esperan que algún día se pueda llegar a una solución al problema de las ambulancias, llegando así a un control de estas, para atender casos de accidentes.